Вчені відкрили три потенційно придатні для життя планети

За розміром вони схожі на Землю та Венеру, а відстань до них – 40 світлових років, передає Громадське з посиланням на журнал Nature.

Зазначається, що відкриття належить європейським астрономам.

"Завдяки вкрай коротким орбітам ці планети в 20 і 100 разів ближчі до свого світила, ніж Земля до Сонця. І взагалі вся ця система більше нагадує за своїми масштабами Юпітер і його супутники, а не повноцінну зоряну систему на зразок Сонячної системи", - заявив Міхаель Гіллон з університету Льєжа у Бельгії.

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Ця зоряна система, що отримала ім'я TRAPPIST-1, розташована в сузір'ї Водолія, на відстані 40 світлових років від Землі. У її центрі розташований холодний і вкрай невеликий червоний карлик, чия маса приблизно в 10 разів менша від сонячної, а сила світіння – приблизно в дві тисячі разів менша, ніж у Сонця.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрономи виявили космічне тіло, яке з часів формування Сонячної системи перебувало на її околиці, але нещодавно вийшло на навколосонячну орбіту.