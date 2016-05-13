У мережі знайшли архів з 3,5 тисячами комп'ютерних ігор 90-х

Як пише "Лента.ру", перші файли були завантажені в грудні 2014 року, однак архів постійно оновлюється. Зокрема, у квітні 2016 року збірник доповнився грою 1991 року X-Fire.

У колекцію увійшли екшени, стратегії, пригоди та ігри інших жанрів, а також різні розважальні програми. Зокрема, в архів завантажені Prince of Persia, Pac-Man, Wolfenstein 3D, SimCity.

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Найбільше скачувань зібрала The Oregon Trail — освітня гра про життя американських піонерів, що широко використовувалася в школах Північної Америки. За півтора року нею зацікавилися більше 2 мільйонів чоловік.

Для запуску ретроігр на сучасному програмному забезпеченні необхідний спеціальний емулятор, який також викладений на сайті.

MS-DOS — операційна система, яка випускалася з 1981 по 2000 рік. З середини 80-х до середини 90-х років MS-DOS була найбільш використовуваною операційною системою на IBM-PC-сумісних комп'ютерах.

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