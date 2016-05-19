Астрономи виявили групу зірок, які швидко старіють

Автори зібрали спектри понад ста зірок-гігантів, що входять до складу M4. Отримані дані дозволили виявити групу зірок, які пропускають у своєму еволюційному циклі стадію червоного гіганта і перетворюються на білих карликів на мільйони років раніше передбачуваного терміну, передає N+1.

Астрономи зробили висновок, що це пов'язано з особливостями складу світил, в якому присутня велика кількість натрію, але мало кисню. За словами авторів, майже всі такі зірки старіють набагато раніше, минаючи стадію червоних гігантів.

Читайте такожNASA отримала знімок незвичайної спіральної галактики

Аналогічні ефекти астрономи бачили раніше на прикладі кулястого скупчення NGC 6752. За словами дослідників, подібне явище може пояснити надлишок ультрафіолетового випромінювання, що спостерігається у деяких еліптичних галактиках. За нього можуть бути відповідальні гарячі поверхні зірок - несформованих червоних гігантів.

Вчені сподіваються, що знахідка дасть якісь підказки до механізмів виникнення кульових скупчень. Зірки в таких скупченнях тісно пов'язані гравітацією і обертається навколо галактичного центру в якості супутника.

Читайте такожАстрофізики заявляють про "початок кінця" Чумацького Шляху

Для аналізу використовувався спектрограф HERMES, встановлений на 3,9-метровому Англо-Австралійському Телескопі. Дослідження опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, коротко про нього повідомляє прес-реліз Університету Монаша.