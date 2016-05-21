NASA показало знімок каменів на Марсі, які випаровуються

Величезні валуни розташовуються на місцевості, покритій піщаними дюнами. Сублімація (перехід речовини з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий) вуглекислоти відбувається під дією сонячного світла, передає Lenta.ru. Місце сублімації можна помітити по темних плям на знімку.

Читайте такожHubble сфотографував Марс з рекордно близької відстані (фото)Зображення отримано науковим інструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станції MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).

В даний час на орбіті Марса знаходяться п'ять станцій. З них три - американські: Mars Odyssey (з 2001 року), MRO (з 2006 року) і MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, з 2014 року). На поверхні Червоної планети діють американські марсоходи Opportunity (з 2004 року) та Curiosity (з 2012 року). Ровер Opportunity - рекордсмен за тривалістю роботи, а апарат Curiosity - найважчий планетохід (його маса - 900 ки). До Марсу направляється російсько-європейська станція ExoMars-2019, що включає в себе орбітальний зонд TGO (Trace Gas Orbiter) і демонстраційний десантний модуль Schiaparelli. Станція повинна досягти Червоної планети в середині жовтня 2016 року.