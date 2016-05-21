NASA показало знімок каменів на Марсі, які випаровуються
NASA показало знімок гігантських валунів на Марсі, покритих вуглекислотою, яка випаровується. Цей процес, що відбувається на південній півкулі планети, означає завершення зими.
Величезні валуни розташовуються на місцевості, покритій піщаними дюнами. Сублімація (перехід речовини з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий) вуглекислоти відбувається під дією сонячного світла, передає Lenta.ru. Місце сублімації можна помітити по темних плям на знімку.
Читайте такожHubble сфотографував Марс з рекордно близької відстані (фото)Зображення отримано науковим інструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станції MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).
В даний час на орбіті Марса знаходяться п'ять станцій. З них три - американські: Mars Odyssey (з 2001 року), MRO (з 2006 року) і MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, з 2014 року). На поверхні Червоної планети діють американські марсоходи Opportunity (з 2004 року) та Curiosity (з 2012 року). Ровер Opportunity - рекордсмен за тривалістю роботи, а апарат Curiosity - найважчий планетохід (його маса - 900 ки). До Марсу направляється російсько-європейська станція ExoMars-2019, що включає в себе орбітальний зонд TGO (Trace Gas Orbiter) і демонстраційний десантний модуль Schiaparelli. Станція повинна досягти Червоної планети в середині жовтня 2016 року.