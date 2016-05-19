На Марсі знайшли сліди давніх мегацунамі

До таких висновків дійшли геофізики з ЄС, США та Китаю, передає Lenta.ru. На основі геоморфологічних і теплових зображень каналів відтоку (довгих і широких низовин, викликаних тривалими повенями і ерозією) та Арабської землі на півночі планети вчені показали, що приблизно 3,4 млрд років тому на її поверхню впали два астероїди.

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Після себе вони залишили пару ударних кратерів діаметром більше 30 км кожний. Їх сліди видно досі на Марсі. Проведене вченими цифрове моделювання показало, що в результаті катастрофічних подій на планеті виникли дві хвилі цунамі заввишки близько 100 м кожна.

Перше цунамі призвело до викиду на сушу величезних мас рідкої води з утворенням каналів відтоку. З них рідина разом з фрагментами ґрунту через деякий час транспортувалася назад в океан. Другий астероїд впав пізніше, коли на Марсі існував заморожений океан. Падіння цього небесного тіла викликало хвилю, в результаті чого сформувалася друга берегова лінія (оскільки вода надзвичайно швидко замерзла і практично не повернулася назад в океан).

Доказом теорії вчених є виявлення відмінностей між береговими лініями океану висотою 50 м (з соляних відкладень і деталей рельєфу). Ця відмінність з'явилася, як показало моделювання, у результаті впливу другого гігантського цунамі.

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Вчені відзначають, що, хоча вони виявили явні сліди цунамі в одному з регіонів Марса, такі явища відбувалися в давнину регулярно в інших місцях планети (приблизно кожні 3 млн років з Марсом стикався великий астероїд).

Вважається, що в Гесперійську еру (3,2-3,7 млрд років тому) Марс мав щільну атмосферу (тиск у основі якої можна порівняти з існуючими сьогодні на Землі) і гідросферу (складається з рідкої солоної води). Вчені не виключають, що вологий клімат міг сприяти підтримці життя на планеті.