УНІАН представляє свій погодний сервіс

Одночасно з перезапуском нашого флагманського інформаційного сайту, УНІАН презентує абсолютно новий для себе проект: погодний сервіс.

Тепер про те, у що одягнутися, чи брати парасольку, і які справи на курортах України і світу (а також на дорогах, що ведуть до них), розповідати будемо ми.

Ми надамо вам максимально точний прогноз погоди для більш ніж 30000 локацій в Україні і 113000 населених пунктів у всьому світі, що більше, ніж у будь-яких нині працюючих україно - і російськомовних сервісів. Крім цього, наш погодний сайт у зручній формі надасть вам інформацію про погоду на всіх популярних автомобільних трасах, і на всіх українських і найбільш популярних серед українців світових курортах.

Сайт УНІАН Погода буде не тільки повідомляти прогнози – але і радувати вас «стихійними» новинами. Тепер любителям почитати про тайфуни, цунамі і землетруси не доведеться шукати фотографії, відео і повідомлення про те, як вивергається Ейяфьятлайокудль – вся відповідна інформація буде зібрана прямо тут.

УНІАН Погода – це наш новий продукт, новий проект, який робить креативна команда УНІАН. Він абсолютно не схожий на те, чим раніше займалися наші редактори і журналісти, і буде цікавий для тих, кого не хвилюють новини політики.

Щиро ваші,

вся команда УНІАН