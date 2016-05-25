Роскосмос відмовився продовжити контракт з NASA з доставки астронавтів на МКС

"Ми працюємо з іноземними партнерами в рамках діючих угод, нових контрактів укладати не планується", - сказав заступник глави російської держкорпорації Сергій Савельєв, передає Lenta.ru. Раніше Савельєв заявив, що Роскосмос веде переговори з NASA про доставку астронавтів на МКС після 2018 року. "Зараз є контракт на 2017 і 2018 роки. На більш пізній термін контракту ще немає", - повідомив він.

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В NASA, в свою чергу, підтвердили відсутність нового контракту з Роскосмосом, нагадавши про розробку пілотованих кораблів приватними компаніями SpaceX і Boeing, польоти яких заплановані на 2017-2018 роки. "У 2018 році у нас буде можливість доставки астронавтів як на американських, так і на російських кораблях", - зазначив заступник голови NASA з пілотованих програм Вільям Герстенмайєр.

В лютому 2015 року NASA оголосило про покупку шести місць для своїх астронавтів на російських пілотованих космічних кораблях "Союз" для їх доставки на МКС в 2018 році. Рішення було прийнято в якості страховки: у разі, якщо у компаній Boeing і SpaceX виникнуть труднощі з випробуваннями нових комерційних пілотованих космічних кораблів.

В даний час астронавтів на МКС доставляє тільки один пілотований космічний корабель "Союз ТМА-М".