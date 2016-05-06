SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 (фото, відео)

Як повідомляє SpaceX у своєму твітері, компанії вже вдруге вдалося успішно здійснити керований спуск нижньої ступені Falcon 9 на морську платформу в Атлантичному океані.

1st stage main engine cutoff and stage separation confirmed. 2nd stage engine burn underway https://t.co/tdni53IviIpic.twitter.com/XzwQtXOjfO — SpaceX (@SpaceX) May 6, 2016

Landing confirmed. Second stage continuing to carry JCSAT-14 to a Geosynchronous Transfer Orbit. pic.twitter.com/HfHI5cwoYX — SpaceX (@SpaceX) May 6, 2016

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Старт відбувся в п'ятницю, 6 травня, о 01:21 за місцевим часом (08:21 за київським часом) з бази ВПС США, розташованої поруч з космодромом на мисі Канаверал.