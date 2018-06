SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 (фото, відео)

Як повідомляє SpaceX у своєму твітері, компанії вже вдруге вдалося успішно здійснити керований спуск нижньої ступені Falcon 9 на морську платформу в Атлантичному океані.

1st stage main engine cutoff and stage separation confirmed. 2nd stage engine burn underway https://t.co/tdni53IviI pic.twitter.com/XzwQtXOjfO

Landing confirmed. Second stage continuing to carry JCSAT-14 to a Geosynchronous Transfer Orbit. pic.twitter.com/HfHI5cwoYX