SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 (фото, відео)

09:59, 06 травня 2016
Наука та IT
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Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником зв'язку JCSAT-14 японської компанії-оператора SKY Perfect JSAT Group. 

Як повідомляє SpaceX у своєму твітері, компанії вже вдруге вдалося успішно здійснити керований спуск нижньої ступені Falcon 9 на морську платформу в Атлантичному океані.

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Старт відбувся в п'ятницю, 6 травня, о 01:21 за місцевим часом (08:21 за київським часом) з бази ВПС США, розташованої поруч з космодромом на мисі Канаверал.

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