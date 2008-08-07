Індія випробувала протитанковий комплекс нового покоління

Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) Індії 5 і 6 серпня успішно провела випробування протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) нового покоління Nag. Як повідомляється в прес-релізі індійського військового відомства, стрільба виконувалася на полігоні Покхран в штаті Раджастан у присутності представників командування сухопутних військ.

Випробування повністю підтвердили бойову ефективність протитанкового комплексу індійської розробки. Всі стаціонарні і рухомі цілі були вражені прямим влученням на максимальній дальності.

Як очікується, найближчим часом ПТРК Nag будуть передані у війська для польових випробувань.

Згідно з інформацією розробників, індійський протитанковий комплекс нового покоління здатний вражати сучасні танки, оснащені динамічним захистом. Дальність його дії досягає 4 кілометрів.

Високу ефективність керованих ракет Nag з інфрачервоними головками самонаведення забезпечує можливість виконання "гірки" на завершальній ділянці траєкторії польоту з подальшим ударом по бронетехніці в слабозахищену верхню проекцію.

Комплекс розробляється в трьох варіантах - переносному, мобільному і авіаційному (вертолітному). Мобільний варіант монтовується на шасі бойової машини Sarath (ліцензійна БМП-1).

Лента.ру