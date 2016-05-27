Кинджал з саркофага Тутанхамона виготовлений з матеріалу позаземного походження - вчені (фото)

До такого висновку прийшла група італійських вчених, які досліджували артефакт, повідомляє ТАСС.

Професор фізики Туринського політехнічного інституту Франческо Порчеллі, який брав участь в експертизі, в інтерв'ю газеті "Стампа" зазначив, що 35-сантиметровий залізний клинок відразу після його виявлення в пелені мумії викликав полеміку в наукових колах.

"Виробів із заліза в Стародавньому Єгипті було крайньо мало. Цей матеріал цінувався більше, ніж золото, - підкреслив італієць. - Неймовірно, що раніше ніхто не піддав аналізу цей сплав".

За допомогою рентгенівських променів вчені визначили, що матеріал клинка містить 10% нікелю і 0,6% кобальту. "Такий сплав характерний для метеорита. Отримати його в ту епоху штучним шляхом було абсолютно неможливо", - сказав Порчеллі.

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За його словами, згадати про кинджал Тутанхамона вчених змусило відкриття 2010 в єгипетській пустелі кратера Каміль метеоритного походження. Про "залізо, що впало з неба" розповідається також в одному з відомих єгиптологам стародавніх папірусів, однак всерйоз "позаземну" версію походження матеріалу, з якого виготовлений кинджал, ніхто ніколи не розглядав.

Тутанхамон правив з 1333 по 1323 р. до н.е й помер у віці 18 років. Його гробниця була виявлена в 1922 році в Долині царів британським вченим Говардом Картером і колекціонером старожитностей лордом Джорджом Карнарвоном.