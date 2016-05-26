Apple наймає фахівців зі створення зарядних станцій для електрокарів - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Серед них Ронан О`Брайонаин (BMW), Нан Лью (бездротові зарядні пристрої), Курт Аделберг (Google). Для розробки власної станції Apple надіслала кілька запитів до профільних компаній з метою з'ясувати основні принципи побудови подібних пристроїв.

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Більше року в Силіконовій долині обговорюють плани Apple побудувати електромобіль. В даний час компанія, очевидно, закладає основу для інфраструктури і відповідного програмного забезпечення.

Сьогодні ключовою незручністю використання електромобілів є брак станцій для їх зарядки і довгий час очікування.

Apple, яка ніколи публічно не визнавала проекту автомобіля, відмовилася коментувати цю історію. Джерела Reuters також не підтвердили, що компанія вже будувала зарядні станції для електромобілів.

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Видання з посиланням на джерела повідомляє, що компанія веде переговори з компаніями, які займаються зарядними станціями, про їхні базові технології. Переговори, які не були зареєстровані, не стосуються зарядки електричних автомобілів співробітників Apple, цей сервіс компанія вже надає. Вони показують, що компанія Apple фокусується на автомобілі, додало джерело.

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Кілька постачальників зарядних станцій, з якими зв'язався Reuters, відмовилися від коментарів про будь-які стосунки з Apple, яка, як правило, вимагає від потенційних партнерів підписати угоду про нерозголошення.