Астрономи виявили наймолодшу екзопланету

Відкрита планета К2-33b розміром трохи більше Нептуна і обертається навколо зірки кожні п'ять днів, говориться на сайті NASA.

За оцінками вчених, вік планети складає від 5 до 10 мільярдів років.

"Відкриття К2-33b допоможе нам зрозуміти, яким чином формувалися планети, що має важливе значення для розуміння процесів, в результаті яких з'явилася Земля", - сказав співавтор дослідження.

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К2-33b знаходиться досить близько до своєї батьківської зірки - приблизно в 10 разів ближче, ніж Меркурій до Сонця. Раніше вчені припускали, що для притягання планети на настільки близьке відстань необхідні сотні мільйонів років.

У вчених є дві теорії, які можуть пояснити, чому К2-33b знаходиться так близько до зірки. Екзопланета або наблизилася до зірки в результаті короткострокової міграції, або вона сформувалася відразу ж поруч з нею.

Як повідомляв УНІАН, астрономи з Годдардского центру космічних польотів і Університету Сан-Дієго виявили найбільшу з відомих екзопланет, що обертаються близько подвійних зірок.