При стикуванні "Прогресу" з МКС виникли проблеми - ЗМІ

13:50, 01 липня 2016
Наука та IT
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Вантажний корабель "Прогрес МС" був відстикований і пристикований назад до Міжнародної космічної станції (МКС) у рамках тестування системи дистанційного управління ТОРУ.

Фото: Urthecast

Тестування проводили космонавти Олексій Овчінін і Олег Скрипочка, передає Бі-бі-сі. Російські ЗМІ повідомляють, що при стикуванні виникли проблеми - двигун причалювання і орієнтації видавав додатковий імпульс, через що корабель розгойдувався.

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Система ТОРУ розроблена, щоб управляти рухом космічних апаратів дистанційно з борту МКС за допомогою двох джойстиків і пульта.

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