При стикуванні "Прогресу" з МКС виникли проблеми - ЗМІ

Тестування проводили космонавти Олексій Овчінін і Олег Скрипочка, передає Бі-бі-сі. Російські ЗМІ повідомляють, що при стикуванні виникли проблеми - двигун причалювання і орієнтації видавав додатковий імпульс, через що корабель розгойдувався.

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Система ТОРУ розроблена, щоб управляти рухом космічних апаратів дистанційно з борту МКС за допомогою двох джойстиків і пульта.