Зонд "Юнона" почав спуск до поверхні Юпітера

У вівторок вранці апарат повинен вийти на орбіту планети, передає Російська служба BBC.

Протягом найближчих 18 місяців космічний зонд повинен провести дослідження атмосфери планети, а також вивчення її гравітаційного і магнітного полів.

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Ще одна мета космічної місії - перевірка гіпотези про наявність у Юпітера твердого ядра.

Місія "Юнони" повинна закінчитися в лютому 2018 року, проте фахівці не виключають, що зонд може вийти з ладу набагато раніше, враховуючи сильне навантаження, якому він піддасться.

Як зазначає співробітник місії Фран Багенал, імітувати умови Юпітера при випробуваннях зонда на Землі було практично неможливо.

Зонд "Юнона" був запущений в серпні 2011 року і став другим космічним апаратом, який вийшов на орбіту Юпітера після "Галілео", що знаходився на орбіті планети з 1995 по 2003 рік. Вартість програми оцінюється в 1,1 млрд доларів.

Нагадаємо, космічний телескоп Hubble зробив в ультрафіолетовому діапазоні знімок сяйва на північному полюсі Юпітера.