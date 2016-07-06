Вчені виявили окам'янілу пухлину на щелепі динозавра

Новоутворення не було злоякісним, і подібне захворювання зустрічається у людини, ссавців і деяких сучасних рептилій. Стаття про відкриття опублікована в журналі Scientific Reports, передає Lenta.ru.

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Вік останків динозавра досягає 67-69 млн років. Виявлені скам'янілості в Геопарку динозаврів в Румунії, на території стародавнього острова, який знаходився біля узбережжя океану Тетіс за часів крейдового періоду. Дослідники вивчили виріст на щелепі тварини за допомогою мікро- та 3D-сканування. Ящір страждав від амелобластоми, доброякісного новоутворення, яке також вражає і сучасних тварин, включаючи людину.

Малоймовірно, що пухлина могла викликати серйозний біль на ранніх стадіях свого розвитку, однак палеонтологи стверджують, що динозавр помер, перш ніж досяг зрілого віку. Точну причину смерті визначити не вдасться, оскільки останки тварини складаються тільки з двох частин нижньої щелепи. Дослідники вважають, що амелобластома могла зіграти непряму роль у загибелі гадрозавра, оскільки хижаки часто нападають на хворих тварин.

Нагадаємо, група вчених зі всього світу виявила більше тонни скам'янілих останків динозаврів під час екстремальної експедиції в Антарктиді.