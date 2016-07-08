Космічний телескоп Hubble зробив унікальний знімок Крабовидної туманності

Новий знімок Крабовидної туманності підкреслює не зовнішні барвисті скупчення газу і пилу, а внутрішні регіони, повідомляє Naked Science.

Вчені отримали фінальне зображення, об'єднавши три кадри, зроблені з різницею близько 10 років.

Читайте такожАстронавт NASA опублікував вражаюче відео нічної Землі

У центрі можна бачити область останків наднової SN 1054 - нейтронної зірки масою приблизно з Сонці, але стиснутої в тіло розмірами кілька десятків кілометрів. До того ж, вона обертається надзвичайно швидко, роблячи 30 обертів навколо осі за секунду. Природно, що навколо неї розгортаються надзвичайно енергійні та потужні процеси. Обертання пульсара залучає навколишні скупчення газу і пилу: на отриманому зображенні кадри, що відносяться до різного часу, пофарбовані в різні відтінки, тому райдужна "розмитість" наочно демонструє цей рух.

Поява Крабовидної туманності NGC 1952 році в сузір'ї Тельця астрономи спостерігали "в режимі реального часу": у 1054 р. китайські та арабські вчені записали про спалах зірки, а в 1731 р. за допомогою телескопів вже вдалося побачити туманність, що залишилася на її місці.

Нагадаємо, NASA опублікувало фотографію Крабовидної туманності в сузір'ї Тельця на знак скорботи про американському співакові Принсу.