NASA опублікувало перше кольорове фото Юпітера після виходу на орбіту зонда "Юнона"

Фото опублікувало на своїй сторінці в Twitter аерокосмічне агентство NASA.

Фото з більш близької відстані агентство отримає протягом декількох тижнів, зазначає агентство.

Ракета-носій Atlas V з дослідницьким зондом "Юнона" вилетіла з мису Канаверал до Юпітера в серпні 2011 року. Апарат став другим штучним супутником після "Галілео" та дев'ятим космічним апаратом, який досяг Юпітера.

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Зонд вивчає гравітаційне і магнітне поля Юпітера. Він також повинен перевірити гіпотезу, чи є у планети тверде ядро. Апарат також буде займатися пошуками води.

Загальна вартість місії, за оцінками Reuters, склала $1 млрд. Відзначається, що дані, отримані зондом в ході дослідження, допоможуть краще зрозуміти процеси формування небесних тел.