На дні Маріанської западини виявили невідомих істот (відео)
Камера підводного апарату Oceanos Explorer виявила на дні Маріанської западини безліч невідомих раніше істот.
Учені не можуть сказати, що саме вони побачили, повідомляє National Geographic.
У квітні цього року Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США приступило до вивчення Маріанської западини за допомогою апарату Oceanos Explorer. Вже в перші тижні роботи апарату його камери зареєстрували невідомих медуз. Фото і відео зі дна продовжують надходити, і нових тварин стає більше з кожним днем.
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Визначити деякі з побачених організмів океанологи не можуть.
Для багатьох тварин складно визначити навіть типову приналежність: океанологи майже впевнені, що це тварина, а не рослина або гриб - ось і вся інформація.
Експедиція підійшла до кінця 10 липня, проте 17 липня Oceanos Explorer здійснив ще одне, останнє занурення в районі Національного морського пам'ятника Папаханаумокуакеа в Тихому океані.
Нагадаємо, вчені виявили в Індії сліди хижого динозавра, що жив 150 мільйонів років тому.