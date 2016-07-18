На дні Маріанської западини виявили невідомих істот (відео)

Учені не можуть сказати, що саме вони побачили, повідомляє National Geographic.

У квітні цього року Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США приступило до вивчення Маріанської западини за допомогою апарату Oceanos Explorer. Вже в перші тижні роботи апарату його камери зареєстрували невідомих медуз. Фото і відео зі дна продовжують надходити, і нових тварин стає більше з кожним днем.

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Визначити деякі з побачених організмів океанологи не можуть.

Для багатьох тварин складно визначити навіть типову приналежність: океанологи майже впевнені, що це тварина, а не рослина або гриб - ось і вся інформація.

Експедиція підійшла до кінця 10 липня, проте 17 липня Oceanos Explorer здійснив ще одне, останнє занурення в районі Національного морського пам'ятника Папаханаумокуакеа в Тихому океані.

Нагадаємо, вчені виявили в Індії сліди хижого динозавра, що жив 150 мільйонів років тому.