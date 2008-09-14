Коллайдер “імені кінця світу” виявився ще небезпечнішим, ніж думали?

Група хакерів зламала комп`ютерну систему CERN (Європейський центр ядерних досліджень), організації, що займається проектом Великий адронний коллайдер (ВАК). Про це повідомляє The Daily Telegraph. Втім, серйозної шкоди проекту хакери не нанесли, пише Лента.ру.

На сайті cmsmon.cern.ch хакерами був розміщений текст грецькою мовою, озаглавлений "GST: Greek Security Team". Крім того, хакери пошкодили один з файлів CERN. Зараз сайт cmsmon.cern.ch недоступний.

Система CMSMON, доступ до якої намагалися отримати хакери, контролює роботу компактного мюонного соленоїда (Compact Muon Solenoid, CMS), створеного, щоб відстежувати дані в ході зіткнення елементарних частинок в прискорювачі ВАК.

Видання зауважує, що учені в CERN були стурбовані атакою хакерів, оскільки ті були в "одному кроці" від комп`ютерної системи, яка контролює CMS. Джерела видання повідомили, що якби хакери зламали комп`ютерну мережу другого рівня, то змогли б частково відключити CMS.

Втім, джерела The Times в CERN стверджують, що хакери могли дістатися до CMSMON через багатоступінчату систему безпеки мережі організації.

У CERN вважають, що хакери лише хотіли продемонструвати уразливість комп`ютерних систем лабораторії.

Варто зазначити, що злом мережі CERN відбувся в середу, 10 вересня, коли перший пучок протонів був запущений тунелем прискорювача ВАК завдовжки 27 кілометрів.

ВАК, побудований на кордоні між Швейцарією і Францією, є найбільшим на Землі прискорювачем елементарних частинок. З його допомогою учені сподіваються зрозуміти природу маси і підтвердити або спростувати кілька теорій, що пояснюють, як влаштований Всесвіт.