Учені знайшли "перемикач" мозку зі сну на неспання й навпаки

Результати дослідження були представлені в журналі Nature, передає Ліга.Новости.

Сон ділиться на дві системи: циркадний (добовий) годинник і гомеостаз (саморегуляція). Циркадні годинники добре вивчені, вони пов'язані зі сприйняттям людиною зміни дня й ночі.

Професор Геро Мізенбек впевнений, що відповідь на це питання, що змушує нас засипати, криється у невідомому поки гомеостазі сну. "Гомеостаз вимірює щось, що відбувається в нашому мозку під час неспання, і відстежує необхідність людини у сні. Під час сну система оновлюється, і все починається заново з нашим пробудженням", - говорить учений.

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У 2002 році Мізенбек зі своєю командою за допомогою експерименту над фруктовими мухами довели, що у мозку комах, тварин і, можливо, людей є нейрони, що контролюють сон. Якщо вони були активні, значить, муха спала, а якщо "вимкнені" - муха вже прокинулася.

Дослідження показало, що "вимикачем" нейронів є іонний канал, названий "Піщаною людиною" (герой європейського і скандинавського фольклорів, повелитель сну - Ред.). Він прямує до нейронів і приводить їх у дію, внаслідок чого муха засинає. Коли ж комаха висипається, гомеостаз надсилає сигнал Піщаній людині, і він відходить у бік, "вимикаючи" нейрони і пробуджуючи муху. Зараз головним залишається питання: як саме гомеостаз вимірює, чи достатньо сну.