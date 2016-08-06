Британські вчені тестують нові ліки від астми

Дані дослідження опубліковані в британському медичному журналі Lancet, повідомляє Російська служба BBC.

Згідно з даними вже проведеного дослідження, у пацієнтів, які отримували препарат Fevipiprant, скорочувалися запальні процеси дихальних шляхів.

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У Великобританії понад 5 мільйонів людей страждають від астми. У 2014 році від астми померли понад 1200 людей в країні.

Багатьом допомагає грамотно підібране лікування - їх рятують інгалятори. Але частини хворих потрібна медикаментозна терапія.