Британські вчені тестують нові ліки від астми
19:37, 06 серпня 2016Наука та IT
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Нові експериментальне ліки, яке тестують британські медики, може істотно полегшити життя людям, що страждають від астматичних захворювань.
У Великобританії понад 5 мільйонів людей страждають від астми / Фото: health365.com.au
Дані дослідження опубліковані в британському медичному журналі Lancet, повідомляє Російська служба BBC.
Згідно з даними вже проведеного дослідження, у пацієнтів, які отримували препарат Fevipiprant, скорочувалися запальні процеси дихальних шляхів.
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У Великобританії понад 5 мільйонів людей страждають від астми. У 2014 році від астми померли понад 1200 людей в країні.
Багатьом допомагає грамотно підібране лікування - їх рятують інгалятори. Але частини хворих потрібна медикаментозна терапія.
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