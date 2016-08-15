Falcon 9 успішно повернулася на Землю, приземлившись на морську платформу (фото)

Ракета Falcon 9 вивела на орбіту японський комунікаційний супутник.

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Як повідомляв УНІАН, старт ракети-носія Falcon 9 відбувся в 01:26 за часом Східного узбережжя США (08:26 14 серпня за київським часом) з бази ВПС США, розташованої поруч з космодромом на мисі Канаверал (штат Флорида)