Ракета Falcon 9 із супутником зв'язку стартувала з бази ВПС США

Старт ракети-носія Falcon 9 відбувся в 01:26 за часом Східного узбережжя США (08:26 за київським часом) з бази ВПС США, розташованої поруч з космодромом на мисі Канаверал (штат Флорида), повідомляє ТАСС.

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За даними SpaceX, на висоті приблизно 70 км нижня щабель носія відокремився, використавши все паливо. У цей момент швидкість руху ракети перевищувала 8 тис. км на годину. На даний момент політ триває благополучно.

Супутник побудований для японського оператора супутникового зв'язку SKY Perfect. Після виведення на розрахункову геостаціонарну орбіту він стане виконувати функції резервного передавача для решти 16 супутників зв'язку цієї компанії. Вони забезпечують передачу даних і візуального зображення на території Японії, РФ та країн Океанії.

Супутник розроблений американською компанією Space Systems Loral зі штаб-квартирою в Пало - Альто (штат Каліфорнія). Апарат важить близько 4,6 тонн і розрахований на експлуатацію протягом 15 років.