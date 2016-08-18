Сервіс літаючого таксі може з'явиться в ОАЕ

Як очікується, що літаюче таксі може з'явитися в найближчому майбутньому, наприклад, на відрізку федеральної траси E11, що з'єднує Дубай і Абу-Дабі, пишуть Російські Емірати. Ініціативу, що отримала назву "майбутнє міської мобільності", реалізує французький авіавиробник Airbus.

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Технологія являє собою автономну літаючу платформу для пасажирського і вантажного транспорту. Випробування прототипу літаючого таксі заплановано на 2017 рік. Виробник очікує масштабний попит на цю технологію по всьому світу. Еволюція міського транспорту запланована на найближчі 10 років.