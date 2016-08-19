Twitter заблокував 235 тисяч акаунтів за пропаганду тероризму

Про це повідомляється в блозі сервісу, передає РБК.

У повідомленні говориться, що кількість щоденних блокувань акаунтів збільшилася більш ніж на 80%. Особливо, багато каналів блокується відразу після терактів. В цілому за останній рік в Twitter було заблоковано 360 тис. акаунтів.

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У Twitter також зазначили, що «чарівного» алгоритму для виявлення терористичного змісту в інтернеті немає. При цьому сервіс продовжує використовувати інші технології, які допомагають боротися з порушеннями політики Twitter.

Раніше в Twitter повідомляли про блокування понад 125 тис. акаунтів, пов'язаних з терористами, з середини 2015 року. Тоді в компанії відзначили, що більшість акаунтів мали відношення до терористичної організації «Ісламська держава».