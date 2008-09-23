Єврокомісія пропонує обмежити вартість СМС в роумінгу та ще більше знизити вартість дзвінків, здійснених чи отриманих в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань інформаційного суспільства та медіа Віванн РЕДІНГ.

“Використання наших мобільних телефонів за кордоном в межах ЄС не повинно коштувати невиправдано набагато дорожче, ніж вдома, незалежно, при здійсненні дзвінків, надсиланні СМС чи користуванні Інтернетом”, - заявила комісар ЄС.

Вона підтвердила, що на своєму сьогоднішньому засіданні Єврокомісія схвалила пропозиції щодо обмеження вартості СМС, надісланого в роумінгу, 11-ма центами (без ПДВ) замість чинного нині середнього тарифу в 29 центів.

Єврокомісія також підтримала ініціативу про те, щоб всі користувачі мобільним Інтернетом під час перебування в іншій країні-члені ЄС отримували не пізніше, ніж з 2010 року, повідомлення про вартість послуг з передачі даних у роумінгу. При цьому, пропонується встановити максимальну вартість передачі даних для операторів (оптовий тариф) в 1 євро за 1 мегабайт.

Єврокомісія також запропонувала з 1 липня 2012 року ще більше знизити вартість дзвінків у роумінгу. Так, Єврокомісія пропонує зменшити вартість дзвінка, здійсненого в роумінгу з чинних нині 0,46 євро за хвилину до 0,34 євро, вартість отриманого дзвінка в роумінгу – з 0,22 до 0,10 євро.

За даними Єврокомісії, в 2007 році в ЄС було надіслано 2,5 млрд. СМС-повідомлень на загальну вартість 800 млн. євро. При цьому вартість надсилання повідомлень в роумінгу може в 10 разів перевищувати вартість надсилання СМС-повідомлень в середині країни. Так, бельгійці при надсиланні СМС-повідомлень, перебуваючи в роумінгу, мають сплачувати до 0,75 євро за 1 повідомлення, латвійці – до 0,70 євро, британці – до 0,63 євро.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на розгляд до Європарламенту та Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2007 року в ЄС діють обмеження на вартість телефонних дзвінків, здійснених в роумінгу.