Астрономи відкрили надщільну і "роздуту" планети

Небесне тіло WASP-86b в 1,2 рази легше Юпітера, а його радіус в 1,6 рази менший, ніж у газового гіганта, передає Lenta.ru. Таким чином, екзопланета в 3,24 рази щільніша Юпітера, що робить її рекордсменом за цим показником серед газових небесних тіл не важче двох юпітеріанських мас.

Читайте такожАстрономи припускають наявність декількох землеподібних планет поблизу альфи ЦентавраПовне обертання навколо материнської зірки небесне тіло здійснює приблизно за п'ять земних діб. Саме світило WASP-86 в 1,34 рази важче Сонця і належить до спектрального класу F7, тобто температура його поверхні дорівнює 6330 кельвінів, а вік - близько 0,8-1 млрд років.

Небесне тіло WASP-102b в 1,6 рази легше Юпітера, а його радіус в 1,3 рази більший, ніж у газового гіганта. Повне обертання навколо світила WASP-102, що відноситься до зірки спектрального класу G0, з температурою 5940 кельвінів і віком близько мільярда років, екзопланета здійснює за 2,7 доби. Це призводить до сильного «роздування» атмосфери світилом і збільшення розмірів небесного тіла.

Навколо WASP-86 можуть існувати, як зазначають астрономи, кілька масивних і щільних екзопланет. Відкриття вчених зроблені за допомогою телескопа WASP (Wide Angle Search for Planets) і вказують на різноманіття небесних тіл.

У липні астрономи виявили гіперлегкую екзопланету HD 93396b (KELT-11b). Вона обертається навколо субгіганта HD 93396 (KELT-11) на відстані 320 світлових років від Землі. Радіус екзопланети більший ніж радіус Юпітера в 1,37 рази, але KELT-11b легше цієї планети в 5 разів. Це робить її третьою найменш щільною з відомих науці екзопланет. Період обертання небесного тіла навколо світила оцінюється в 4,7 доби, температура його поверхні дорівнює 1,7 тис. кельвінів.