Астрономи знайшли нову планету в Сонячній системі

Небесне тіло 2015 RR245 рухається навколо Сонця по витягнутій траєкторії на відстані 34-120 астрономічних одиниць з періодом 730 років, повідомляє Lenta.ru. Радіус карликової планети оцінюється в 350 км. Обсерваторія Мауна-Кеа вперше її виявила в 2015 році.

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Найімовірніше, поверхня небесного тіла складається із заморожених азоту, води, оксиду вуглецю і невеликої кількості більш складних сполук цього хімічного елемента. Температура його зовнішніх шарів, за оцінками вчених, сягає мінус 220 градусів Цельсія, що дозволяє зберегти матерію карликової планети з часу її утворення майже в незмінному вигляді.

Ближче усього до Сонця 2015 RR245 опиниться в 2096 році. До цього часу вчені планують детальніше вивчити параметри орбіти небесного тіла і зрозуміти його фізико-хімічні властивості.

Всього в Сонячній системі, згідно МАС, налічується вісім планет. Найбільша і най масивніша з них - Юпітер. Плутон у 2006 році перестав вважатися планетою, оскільки не задовольняє один з визначальних критеріїв - домінування в просторі своєї орбіти.

До теперішнього часу виявлено близько 50 кандидатів в карликові планети. У січні цього року американські вчені заявили про виявлення кандидата в дев'яту планету Сонячної системи. У червні того ж року астрономи повідомили про відкриття декількох великих небесних тіла, розташованих за орбітою Нептуна.