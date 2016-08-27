Facebook оновив алгоритм відбору новин після звинувачень в упередженості

У прес-службі компанії заявили, що зробили рубрику більш автоматизованою, передає РБК.

Тепер Facebook доручить роботам створювати опис новин, також користувачі будуть бачити кількість людей, які обговорюють цю новину. Мета Facebook, йдеться в прес-релізі, зробити рубрику зручною для якомога більшої кількості людей. «Це складно, якщо ми будемо узагальнювати теми в ручну», — пояснюють в компанії.

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У травні 2016 року в США колишні співробітники Facebook розповіли виданню Gizmodo, що соціальна мережа штучно просуває новини на користь ліберального табору за рахунок консервативного. Після цього Facebook потрапила під шквал критики у ЗМІ.

Сенатор Джона Туна зажадав від компанії відповісти на звинувачення. У прес-службі соціальної мережі тоді пояснили, що «не виявили жодних доказів систематичної політичної упередженості» при формуванні рубрики Trending, а консервативні і ліберальні теми представлені в ній практично однаково.