Хакери викрали дані 68 мільйонів користувачів Dropbox - ЗМІ

Про це повідомляє видання Motherboard, яке отримало доступ до вкраденої базі паролів і адрес електронної пошти, передає Медуза.

Злам стався ще в 2012 році. Тоді Dropbox повідомляла про крадіжку невеликої кількості логінів і паролів користувачів.

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Високопосадовець у Dropbox підтвердив Motherboard, що були вкрадені актуальні дані користувачів.

У серпні 2016 року Dropbox повідомила, що користувачам, які не змінювали пароль з середини 2012 року, необхідно змінити його. У заяві компанії зазначалося, що мова йде про просту обережність. Dropbox запевнив, що немає жодних свідчень несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів.

Користувачами Dropbox, за даними компанії на березень 2016 року, є понад 500 мільйонів осіб.