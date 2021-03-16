У Франції добровольці вирішили взяти участь в унікальному експерименті.

У Франції 15 добровольців починають унікальний 40-денний експеримент із знаходження у печері.

Про це повідомляє RFI.

Як повідомляється, 15 жінок і чоловіків у віці від 27 до 50 добровільно погодилися жити в замкнутому просторі протягом 40 днів в печері в Ар'єжі, на південному заході Франції. Вони є частиною наукового експерименту під назвою Deep Time, першого у світі проекту подібного роду.

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Мета експерименту - вивчити здатність людей адаптуватися до втрати просторово-часових орієнтирів. Це питання, зокрема, піднято у зв'язку з кризою в галузі охорони здоров'я, пояснює Крістіан Клот, франко-Швейцарський дослідник.

Проект Deep Time, який стартував у неділю 14 березня о 20:00 (за місцевим часом), триватиме 40 днів.

Без годинника, телефону або природного освітлення сімом чоловікам, семи жінкам і самому Крістіану Клоту також доведеться звикнути до 12 градусів і 95% вологості печери Ломбрівс, виробляти власну електрику за допомогою водного велосипеда і набирати воду з глибини 45 метрів.

Піддослідні будуть оснащені датчиками, які дозволять десятку вчених стежити за ними з поверхні.

Як повідомляється, всі добровольці, включаючи ювеліра, анестезіолога, охоронця і техніка канатних доріг, беруть участь у проекті на добровільній основі без будь-якої компенсації.

У печері, одній з найбільших в Європі, були влаштовані три окремих житлових приміщення: одне для сну, одне для проживання й одне для проведення досліджень топографії місця, зокрема, фауни та флори.

Також було перевезено чотири тонни обладнання, щоб 15 добровольців могли жити самостійно.

В цілому Deep Time знадобилося 1,2 мільйона євро фінансування: від приватних і державних партнерів, а також від Інституту адаптації людини.

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Переклад: Катерина Лиманська