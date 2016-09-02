Google призупиняє розробку модульного смартфона Ara

Про це Reuters повідомили два знайомих з ситуацією джерела.

Представники Google цю інформацію поки не коментують.

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Припинення роботи над Ara - свідчення серйозного повороту для компанії, яка навесні оголосила список партнерів, задіяних у проекті. Тоді планувалося, що перші версії продукту для розробників будуть представлені вже цієї осені.

Як відомо, концепція Ara передбачає смартфон зі змінною камерою, акумулятором, динаміками та іншими компонентами. Крім зручності для користувачів, поширення таких телефонів скоротило б кількість пластикових відходів у світі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Google може припинити виробництво смартфонів на Android під брендом Nexus. За даними джерел, компанія відмовиться від практики випуску смартфонів з базовою версією операційної системи без додаткових надбудов і зміненого інтерфейсу.