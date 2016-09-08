У мережі опублікували відео нового iPhone 7
00:52, 08 вересня 2016Наука та IT
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На офіційному YouTube-каналі Apple з'явилося відео з iPhone 7 і iPhone 7 Plus.
REUTERS
Смартфони отримали округлий корпус, а також п'ять кольорових рішень - золотий, сірий, рожевий, чорний і чорний онікс.
Також, гаджети втратили 3,5-міліметровий роз'єму для навушників, які тепер підключаються через порт Lightning.
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Однак, смартфони отримали нові чотирьохядерні 64-бітні процесори A10 Fusion з контролем енергозбереження та шестиядерний графічний чіп.
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