У США закликають припинити використання смартофонів Samsung Note 7

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву відомства, передає РБК.

У ньому говориться, що комісія працює з Samsung, щоб південнокорейська компанія оголосила про відкликання товару як можна швидше.

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"Літій-іонні батареї мають велику потужність при малих розмірах. Коли ці батареї перегріваються і вибухають, наслідки можуть бути дуже серйозними", - йдеться в повідомленні комісії з безпеки.

Крім цього, відомство визначає, чи є заміна Galaxy Note 7 прийнятною мірою для Samsung, які вона може надати споживачам.

Раніше УНІАН повідомляв, що Федеральне авіаційне управління США (FAA) рекомендувало не вмикати і не заряджати смартфони Samsung Galaxy Note 7 в літаках.