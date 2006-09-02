У Вашингтоні запроваджений надзвичайний стан

У столиці США через наближення циклону "Ернесто" оголошено надзвичайний стан, повідомляється на сайті газети Washington Post.

Влада Вашингтона оголосила про запровадження в місті надзвичайного стану. "Циклон "Ернесто", що наближається до Вашингтона, може спричинити затоплення доріг, відімкнення електрики та інших несприятливих наслідків", - зазначається в заяві прес-служби мерії столиці США.

Жителів Вашингтона мерія закликала в разі потреби надати будь-яку можливу допомогу самотнім літнім або хворим людям, які живуть поряд з ними, а також, наскільки можливо, утриматися від поїздок на особистих автомобілях, віддавши перевагу громадському транспортові.

Раніше надзвичайний стан, що дозволяє місцевій владі розраховувати на допомогу Національної гвардії для запобігання й ліквідації наслідків стихійного лиха, був запроваджений губернаторами штатів Північна Кароліна і Віргінія.

Циклон "Ернесто" у четвер пізно вночі досяг території штатів Північна і Південна Кароліна, а у п`ятницю рано вранці - штату Віргінія, принісши з собою зливи з сильним вітром.

За даними AP, у штатах, над територією яких проходить "Ернесто", через зірвані вітром лінії електропередач без світла залишилися близько 300 тисяч домогосподарств. З циклоном зв`язують загибель мінімум трьох осіб - одного розчавило деревом, ще двоє стали жертвами ДТП під час різкого погіршення умов водіння у зливу.

Лента.ру