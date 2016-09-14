Пожежі не буде: Samsung оголосила про випуск оновлення для небезпечних Galaxy Note 7
Найбільший виробник смартфонів у світі компанія Samsung оголосила про випуск оновлень програмного забезпечення, яке дозволить користувачам у Південній Кореї знову без побоювання включити Samsung Galaxy Note 7.
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на АР.
Нагадаємо, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв.
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Причиною стали випадки займання акумуляторів при зарядці. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.
Відзначається, що оновлення покликане убезпечити користувачів, які поки не можуть чи не хочуть повертати свої пристрої, - воно дозволить акумулятору Galaxy Note 7 заряджатися лише до 60%, таким чином запобігаючи перегрів.
Оновлення вийде 20 вересня у Південній Кореї. Коли воно стане доступно власникам смартфонів Samsung по всьому світу, невідомо.