Пожежі не буде: Samsung оголосила про випуск оновлення для небезпечних Galaxy Note 7

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на АР.

Нагадаємо, 2 вересня Samsung призупинила продажі своєї нової моделі смартфонів Galaxy Note 7, яка вийшла на ринок у серпні. Крім того, компанія повідомила про відкликання 2,5 млн раніше проданих пристроїв.

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Причиною стали випадки займання акумуляторів при зарядці. Всього було виявлено 35 смартфонів з несправністю акумулятора.

Відзначається, що оновлення покликане убезпечити користувачів, які поки не можуть чи не хочуть повертати свої пристрої, - воно дозволить акумулятору Galaxy Note 7 заряджатися лише до 60%, таким чином запобігаючи перегрів.

Оновлення вийде 20 вересня у Південній Кореї. Коли воно стане доступно власникам смартфонів Samsung по всьому світу, невідомо.