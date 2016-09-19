В Японії знайдено найдавніші в світі рибальські гачки

Вік пари гачків, вирізаних з морської раковини равлика, як припускають дослідники, сягає 23 тисячі років, передає Бі-Бі-Сі.

Вчені вважають, що перші люди оселились на Окінаві близько 30 тисяч років тому. Незважаючи на мізерні ресурси острова, поселенцям вдалося там вижити і облаштуватися.

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Знахідка дозволяє припустити більш широке використання стародавніми людьми передових на той час технологій рибальства, ніж вважалося раніше.

Крім крючков, в печері на острові Окінава були також виявлені знаряддя праці, намистини і залишки їжі поселенців.

Вчені вважають, що стародавні люди відвідували печеру сезонно, "коли певні види крабів були найбільш смачні".

До цього найстарішими у світі вважалися рибальські гачки, знайдені на острові Тимор - їх вік складає щонайменше 16 тисяч років.