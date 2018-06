Twitter перестав включати зображення та посилання в ліміт із 140 знаків

Про це йдеться в повідомленні компанії на власній сторінці в Twitter.

Зокрема, Twitter дозволив користувачам писати твіти довжиною 140 символів без урахування таких прикріплених медіавкладень, як зображення, гіфки, відео, опитування, а також цитати інших твітів.

Читайте такожTwitter збільшив ліміт відео

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC