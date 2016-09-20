Twitter перестав включати зображення та посилання в ліміт із 140 знаків

03:01, 20 вересня 2016
Наука та IT
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Сервіс мікроблогів Twitter змінив правила підрахунку символів в одному твіті при традиційному обмеженні в 140 символів.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні компанії на власній сторінці в Twitter.

Зокрема, Twitter дозволив користувачам писати твіти довжиною 140 символів без урахування таких прикріплених медіавкладень, як зображення, гіфки, відео, опитування, а також цитати інших твітів.

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Раніше такі додатки до твітів рахувалися за посилання і займали до 23 знаків.

Нагадаємо, про ці плани Twitter ЗМІ стало відомо в травні цього року.

Початковий ліміт на 140 символів був встановлений під час запуску сервісу в 2006 році. В цьому році повідомлялося, що Twitter може змінити обмеження до 10 тисяч знаків, але незабаром у компанії відмовилися від цієї ідеї.

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