У Китаї надрукували громадський туалет на 3D-принтері (фото)

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на en.people.cn.

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За інформацією видання, площа приміщення становить понад 500 кв. м.

На його території знаходяться вбиральні для чоловіків, жінок, інвалідів і дітей, а також кімнати матері та дитини та приміщення для відпочинку.

А навколо будівлі розташовані зелені і жовті скульптури у вигляді листя, також роздруковані на 3D-принтері.