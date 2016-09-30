У Китаї надрукували громадський туалет на 3D-принтері (фото)

20:29, 30 вересня 2016
Наука та IT
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У китайській провінції Цзянсу в ботанічному саду встановили перший у світі громадський туалет, роздрукований на 3D-принтері.

Фото: en.people.cn

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на en.people.cn.

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За інформацією видання, площа приміщення становить понад 500 кв. м.

На його території знаходяться вбиральні для чоловіків, жінок, інвалідів і дітей, а також кімнати матері та дитини та приміщення для відпочинку.

А навколо будівлі розташовані зелені і жовті скульптури у вигляді листя, також роздруковані на 3D-принтері.

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