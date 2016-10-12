NASA перенесло запуск ракети з українським двигуном

14:41, 12 жовтня 2016
Наука та IT
1852 1

NASA відклало запуск космічної ракети Antares OA-5 з вантажним кораблем Cygnus та українським двигуном.

Запуск ракеты перенесен из-за подготовки к тропическому шторму / nasa.gov

Про це повідомили у прес-службі NASA.

Намічений на 13 жовтня запуск відбудеться не раніше 16 жовтня.

Зміна дати старту пов'язана з підготовкою до тропічного шторму "Ніколь", який зараз зосереджений у районі Бермудських островів і загрожує дійти до місця старту ракети в штаті Віргінія.

Читайте такожПриватна аерокосмічна компанія Blue Origin вп'яте успішно посадила багаторазову ракету (відео)
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2016 року у 04:43 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу "Вега" з українським двигуном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter