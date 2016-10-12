NASA перенесло запуск ракети з українським двигуном
14:41, 12 жовтня 2016Наука та IT
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NASA відклало запуск космічної ракети Antares OA-5 з вантажним кораблем Cygnus та українським двигуном.
Запуск ракети перенесений через підготовку до тропічного шторму / nasa.gov
Про це повідомили у прес-службі NASA.
Намічений на 13 жовтня запуск відбудеться не раніше 16 жовтня.
Зміна дати старту пов'язана з підготовкою до тропічного шторму "Ніколь", який зараз зосереджений у районі Бермудських островів і загрожує дійти до місця старту ракети в штаті Віргінія.
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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня 2016 року у 04:43 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу "Вега" з українським двигуном.
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