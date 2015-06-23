Ракета з українським двигуном Vega успішно вивела на орбіту європейський супутник

08:18, 23 червня 2015
Наука та IT
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22 червня о 21:51 (16:51 за Києвом) європейський виробник ракет Arianespace успішно провів запуск з космодрому Куру у Французькій Гвіані ракети Vega, яка транспортувала супутник Sentinel-2A Європейського космічного агентства.

Запуск РН Vega

Про це повідомляє Spaceflight Insider.

Супутник відокремився від ракети через 54 хвилини після запуску, пише видання. 

Перший ступінь (P80) відокремився через 1 хвилину 52 секунди після запуску, другий (Zefiro-23) - невдовзі за ним, приблизно через 3 хвилини 30 секунд польоту. Zefiro-9, третій ступінь, відокремився через 6,5 хвилин польоту.

Читайте такожSpaceX показала приголомшливе відео падіння частини ракети Falcon на ЗемлюВідокремленню супутника Sentinel-2A передували два запуски двигуна четвертого ступеня (AVUM), за допомогою яких супутник було виведено на геліосинхронну орбіту на висоті 786 кілометрів. Маршевий двигун RD-868P було розроблено українським КБ "Південне".

РН "Вега" здатна виводити на орбіту вантажі вагою до 1500 кілограмів. Це був п'ятий успішний запуск ракети.

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