Ракета з українським двигуном Vega успішно вивела на орбіту європейський супутник

Про це повідомляє Spaceflight Insider.

Супутник відокремився від ракети через 54 хвилини після запуску, пише видання.

Перший ступінь (P80) відокремився через 1 хвилину 52 секунди після запуску, другий (Zefiro-23) - невдовзі за ним, приблизно через 3 хвилини 30 секунд польоту. Zefiro-9, третій ступінь, відокремився через 6,5 хвилин польоту.

Читайте такожSpaceX показала приголомшливе відео падіння частини ракети Falcon на ЗемлюВідокремленню супутника Sentinel-2A передували два запуски двигуна четвертого ступеня (AVUM), за допомогою яких супутник було виведено на геліосинхронну орбіту на висоті 786 кілометрів. Маршевий двигун RD-868P було розроблено українським КБ "Південне".

РН "Вега" здатна виводити на орбіту вантажі вагою до 1500 кілограмів. Це був п'ятий успішний запуск ракети.