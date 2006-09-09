Стартував шаттл ”Атлантіс”, до екіпажу якого входить українка (фото)

З п`ятої спроби шатл "Атлантіс" стартував з космодрому на мисі Канаверал. Про це РІА “Новости” повідомили в космічному Центрі НАСА імені Кеннеді.

"Шаттл "Атлантіс" вдало стартував з пускового майданчика номер 39B, як і було заплановано", - повідомила співрозмовниця агентства.

Цей запуск "Атлантіса" - один з найскладніших в історії. Спочатку він був намічений на 27 серпня. Потім був перенесений через удар блискавки в систему громовідводів пускового майданчика. Поки фахівці НАСА оцінювали можливу шкоду від удару, до берегів штату Флорида, де розташований космодром, підійшов тропічний шторм Ернесто. Його сильний вітер став причиною нового відкладання старту, а шаттл вирішили з міркувань безпеки прибрати з пускового майданчика і поставити назад в ангар.

Коли спеціальна платформа з шаттлом пройшла половину шляху до укриття, синоптики повідомили, що Ернесто не зашкодить шаттлу, якщо він залишиться на стартовій позиції. Шаттл вдало пережив тропічний шторм і запуск був призначений на 6 вересня.

Проте і того дня НАСА не вдалося здійснити пуск - цього разу через несправність в обмотці мотора охолодження однієї з трьох паливних батарей. На черговій нараді керівники запуску ухвалили, що несправність не вплине на роботу батареї, а якщо навіть батарея і вийде з ладу, то шаттл повною мірою буде забезпечений електроенергією від решти двох батарей. У п`ятницю, одразу після заправки зовнішнього паливного бака, виявилася нова несправність - осічку дав один з чотирьох паливних баків.

Тепер же всі системи шатлу працюють нормально і "Атлантіс" був вдало запущений о 11.15 за часом східного узбережжя США (18.15 за Києвом).

Планується, що "Атлантіс" пробуде в космосі 11 днів. Цей запуск став вже 116-м польотом шатлу і 27-м польотом "Атлантіса".

"Упродовж 11 днів перебування в космосі заплановано три виходи у відкритий космос: на четвертий, п`ятий і сьомий дні місії. Проте, якщо знадобиться додаткове обстеження зовнішнього захисного шару шаттлу, то місія може продовжитися на один-два дні, а час виходів у відкритий космос буде перенесений", - зазначають у НАСА.

Очолює команду шатлу "Атлантіс" на час місії STS-115 Брент Джетт (Brent Jett), до складу екіпажа також входять пілот Крістофер Фергюсон (Christopher Ferguson), фахівці місії Хайдемарі Стефанишин-Пайпер (Heidemarie Stefanyshyn-Piper), Джозеф Таннер (Joseph Tanner), Даніель Бербанк (Daniel Burbank) і канадський астронавт Стівен Маклін (Steven MacLean).

"Атлантіс" доставить на МКС другий комплект сонячних батарей і уловлювачів сонячної енергії, а також новий сполучний блок ITS P3/P4 для МКС, за допомогою якого здійснюється з`єднання частин станції. Екіпаж шаттлу упродовж польоту встановить 17-тонну конструкцію з блоку і батарей на МКС.

РІА "Новости"

Довідка УНІАН. Хайдемарі Стефанишин-Пайпер народилася 7 лютого 1963 року в Міннесоті в сім`ї українця і німки: Михайла і Адельгейд Стефанишиних. Упевнено володіє мовами обох батьків. З чуток, в дитинстві їздила до таборів українських пластунів у США. Заміжем за Гленом Пайпером, з яким має одну дитину. У 1984 році одержала диплом бакалавра за фахом інженер-механік в Массачусетському технологічному інституті, а за рік - диплом магістра. Працювала у Військово-морських силах США, має досвід рятувальних підводних операцій. Обрана кандидатом в астронавти НАСА в квітні 1996 року. Після тренування кваліфікована як "фахівець місії" для космічних польотів. За час польоту вона повинна здійснити два виходи у відкритий космос.