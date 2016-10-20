Модуль готовий до роботи: в ESA заперечують, що Schiaparelli розбився під час посадки на Марс

Дані з датчиків, встановлених на модулі, отримані і в даний час аналізуються, повідомляє Newsru.com з посиланням на сайт Європейського космічного агентства (ESA).

"Дані частково проаналізовані і підтверджують, що вхід (модуля в атмосферу Марса) і спуск (на поверхню планети) пройшли у відповідності з планами. Нештатна ситуація виникла після викиду теплового щита і парашута. Судячи з усього, це сталося раніше, ніж очікувалося, але аналіз ще не завершений", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні також наголошується, що гальмівні двигуни, ймовірно, відключилися раніше часу. Висоту, на якій це сталося, "ще належить визначити".

Вивчення даних, отриманих з модуля, має допомогти встановленню причин всіх цих збоїв і жорсткої посадки апарату на Марс, що послідувала за ними, заявив директор з пілотованих космічних польотів і роботних досліджень ESA Девід Паркер. "У нас є дані, що надходять з Schiaparelli, які дозволяють зрозуміти, що сталося, і чому м'яка посадка не відбулася", - сказав учений.

За твердженням фахівців ESA, незважаючи на нештатну ситуацію, модуль готовий до роботи. "Після вчорашніх подій ми маємо значний марсіанський орбітальний модуль, готовий до наукової діяльності", - заявив генеральний директор ESA Ян Вернер.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня модуль Schiaparelli місії ExoMars здійснив посадку на Марс. Вхід в атмосферу і спуск Schiaparelli проходив у штатному режимі.

Втім пізніше апарат втратив зв'язок з Землею під час посадки на поверхню планети. Фахівці Європейського космічного агентства (ESA) отримали радіосигнал з телеметрією від спускового модуля Schiaparelli.

Зв'язок перервався під час посадки апарату на поверхню планети.