ЗМІ: Samsung блокує відео з пародіями на горе-смартфони Galaxy Note 7

Про це повідомляє BBC.

Багато геймерів продемонстрували модифікації для гри Grand Theft Auto V, в яких замість гранат використовуються Galaxy Note 7. Проте деякі користувачі стверджують, що відеосервіс YouTube заблокував їхні ролики у зв'язку зі скаргою про авторські права.

Samsung поки не прокоментував дану ситуацію.

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Останнім часом Samsung несе величезні збитки у зв'язку з невдалим дебютом смартфона Galaxy Note 7, який довелося відкликати з ринку через проблеми з акумуляторними батареями. 2 вересня компанія оголосила про припинення продажів новинки, яка 1 жовтня знову надійшла на ринок з нібито усуненою проблемою.

Однак мимовільні загоряння апаратів продовжилися, і всього через 10 днів керівництво корпорації "з міркувань безпеки" оголосило про повну зупинку виробництва цих смартфонів, які повинні були скласти конкуренцію iPhone 7 американської корпорації Apple.