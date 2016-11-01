Вчені пояснили "перекидання" Місяця на орбіті Землі (відео)

Вчені представили анімацію, яка демонструє зміну розташування моменту імпульсу Землі та Місяця щодо площини Лапласа (використовується для визначення елементів орбіти, їхніх позицій - Ред.), передає ТСН з посиланням на EurekAlert.

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Робота фахівців дозволила пояснити причину, з якої хімічний склад Місяця практично ідентичний такому ж на Землі. Дослідження вчених підтримує модель ударного формування супутника планети й пояснює її нахил до площини екліптики у п'ять градусів.

На думку експертів, таке обертання супутника навколо планети обумовлено тим, що на ранніх етапах його формування, згідно із законами збереження, частина моменту імпульсу системи Місяць-Земля перейшла до системи Земля-Сонце.

Як повідомляв УНІАН, вночі проти 31 жовтня у небі над Східною півкулею, зокрема, й Україною, зійшов "чорний" Місяць.