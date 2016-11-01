Вчені пояснили "перекидання" Місяця на орбіті Землі (відео)
Дослідження вчених підтримує модель ударного формування супутника планети.
Вчені представили анімацію, яка демонструє зміну розташування моменту імпульсу Землі та Місяця щодо площини Лапласа (використовується для визначення елементів орбіти, їхніх позицій - Ред.), передає ТСН з посиланням на EurekAlert.
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Робота фахівців дозволила пояснити причину, з якої хімічний склад Місяця практично ідентичний такому ж на Землі. Дослідження вчених підтримує модель ударного формування супутника планети й пояснює її нахил до площини екліптики у п'ять градусів.
На думку експертів, таке обертання супутника навколо планети обумовлено тим, що на ранніх етапах його формування, згідно із законами збереження, частина моменту імпульсу системи Місяць-Земля перейшла до системи Земля-Сонце.
Як повідомляв УНІАН, вночі проти 31 жовтня у небі над Східною півкулею, зокрема, й Україною, зійшов "чорний" Місяць.