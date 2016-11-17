Вчені назвали унікальну мелодію, яка здатна подолати стрес (аудіо)

Учасники експерименту прослуховували різні композиції, а вчені вивчали рівень їхньої тривожності, передає ЛІГА з посиланням на Purewow.com.

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"Після прослуховування композиції "Weightless" Marconi Union рівень знизився на 65%", - зазначає видання.

Цю мелодію створювали зі звуковими терапевтами, щоб досягти повної гармонії, ритму й басових ліній.

Нейробіологи кажуть, що це звучання вирівнює пульс, знижує кров'яний тиск і рівень кортизолу - гормону стресу.

Раніше психіатри і неврологи з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США) дійшли висновку, що хронічні стреси у жінок провокують передчасне старіння, розвиток різних захворювань й підвищення смертності.