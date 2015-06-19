Вчені пояснили, чому стрес прискорює старіння жінок

До такого висновку прийшли психіатри і неврологи з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США), пише "Навколо світу". Науці відомий "омолоджуючий" гормон клото, що виробляється в нирках і головному мозку, який регулює процес старіння і підтримує здоров'я організму, в тому числі головного мозку. Психіатри і неврологи з Каліфорнійського університету виявили, що сильний хронічний стрес у жінок впливає на вироблення цього гормону.

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У проведеному вченими дослідженні взяли участь 178 відносно здорових жінок, які не палять, у віці від 20 до 50 років, що мають як мінімум одну дитину від 2 до 16 років. У частини жінок були діти, які страждають від аутизму. У всіх учасниць дослідження за допомогою спеціальної методики було виміряно рівень стресу. Так, 90 матерів з дітьми-аутистами страждали від хронічного сильного стресу, 88 матерів дітей, які нормально розвиваються, мали низький рівень стресу. В ході дослідження жінки заповнювали різні тести з виявлення їх психологічних особливостей, особливостей поведінки та соціального становища. Також учасниці здавали кров на аналіз.

Згідно з отриманими результатами, жінки, які мали постійний сильний стрес, мали більш низький рівень гормону клото, ніж матері з низьким рівнем стресу. При цьому із збільшенням віку у жінок з хронічним сильним стресом рівень клото знижується значно швидше, ніж у жінок, що його не відчувають. У той же час у жінок з низьким рівнем клото були виявлені симптоми депресії.

Вчені констатували, що на вироблення гормону клото впливають психосоціальні стреси. Можливо, подальше вивчення змін рівня клото дозволить пояснити зв'язок між стресом, депресією і прискореним розвитком соматичних захворювань.

Дослідження також проливає світло на процес старіння. Це знання, на думку вчених, може бути використане в терапевтичних цілях - для зниження наслідків стресу для здоров'я.