Спалах осяяв все навкруги: в небі над Хакасією згорів метеорит (відео)

Про це повідомляє ІА «Хакасія».

Повідомляється, що миттєвий спалах осяяв все навкруги, на мить здавалося, що це такий стрибок напруги в електромережі. Коли вогняна куля летіла над селищем Майна і Черемушки - в місті стало видно, як удень.

Як пояснили ІА "Хакасія" в Єдиній чергово-диспетчерської служби Саяногорска, це метеорит або його уламок, який згорів у щільних шарах атмосфери. Насправді він був так високо в небі, що жителі Саяногорска подумали, що це відбувається саме в небі над містом. Насправді рідкісне явище бачили жителі Аскізського району, селища Шушенське та інших територій. Куля немов впала у горах або тайзі.

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Небесне явище, як запевнив черговий ЄДДС, не стало причиною НС. У місті не порушені подача води, електрики, є зв'язок. Та й Саяно-Шушенська ГЕС не постраждала від метеорита. Хоча прес-служби СШ ГЕС і Управління МНС Росії по Хакасії нічого не повідомляють з даного приводу.

Як повідомляв УНІАН, вчені з Аргентини повідомили про виявлення в провінції Ель-Чако на півночі країни метеорита вагою понад 30 тонн.