В Аргентині виявлений метеорит вагою понад 30 тонн

Регіон Аргентини, де він виявлений, місцеві жителі називають "небесним полем", пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Астрономи кажуть, що ця територія близько чотирьох тисяч років тому зазнала ударів метеоритного дощу.

Ще в 1576 році іспанські колонізатори, почувши розповіді місцевих племен про падаюче з неба каміння, знаходили тут метеорити.

Найбільший з коли-небудь знайдених метеоритів знаходиться в Намібії. Він важить 66 тон.