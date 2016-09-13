В Аргентині виявлений метеорит вагою понад 30 тонн
04:03, 13 вересня 2016Наука та IT
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Вчені з Аргентини повідомили про виявлення в провінції Ель-Чако на півночі країни метеорита вагою понад 30 тонн.
NASA
Регіон Аргентини, де він виявлений, місцеві жителі називають "небесним полем", пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Астрономи кажуть, що ця територія близько чотирьох тисяч років тому зазнала ударів метеоритного дощу.
Ще в 1576 році іспанські колонізатори, почувши розповіді місцевих племен про падаюче з неба каміння, знаходили тут метеорити.
Найбільший з коли-небудь знайдених метеоритів знаходиться в Намібії. Він важить 66 тон.
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