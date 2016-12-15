Yahoo повідомила про викрадення даних мільярда користувачів

Хакерська атака мала місце в серпні 2013 року, йдеться в заяві компанії, передає РБК з посиланням на Reuters.

У вересні цього року компанія повідомила про витік даних 500 млн облікових записів користувачів в результаті хакерської атаки в 2014 році. Yahoo! вважає, що цей новий розкритий інцидент і атака 2014 року, швидше за все, мали різне походження.

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До цього хакерська атака 2014 року, в ході якої були викрадені дані 500 млн користувачів, вважалася найбільшою, зазначає агентство.

У повідомленні Yahoo! також сказано, що дані були викрадені «невстановленою третьою стороною», компанія працює в тісному контакті з правоохоронними органами.

Серед викраденої хакерами інформації могли бути імена користувачів, їхні адреси електронної пошти, номери телефонів, дати народження, логіни і паролі, а також інша особиста інформація. Імовірно, дані платіжних карт та інформація про банківські рахунки викрадені не були, йдеться в повідомленні компанії.